Weimar/Eisenach - Die Aufgabe des Status als kreisfreie Stadt hat sich positiv auf die Finanzlage der Stadt Eisenach ausgewirkt. Die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung der Wartburgstadt sei beendet, teilte das Landesverwaltungsamt als Ergebnis einer Haushaltsprüfung von Eisenach am Freitag in Weimar mit. „Die Stadt ist nun wieder voll handlungsfähig, kann ihren Haushalt bekanntmachen und in ihre Vorhaben investieren.“ Der Etat der Westthüringer Stadt beläuft sich danach in diesem Jahr auf rund 113 Millionen Euro. Die Stadt sei nicht auf Kredite angewiesen.

Eisenach hatte sich nach vielen Jahren mit Finanzproblemen dazu entschieden, den Status als eine von bisher sechs kreisfreien Städte in Thüringen aufzugeben. Sie gehört jetzt zum Wartburgkreis, wegen ihrer Größe aber mit einer besonderen Rolle in der Region.

Geprüft wurde laut Landesverwaltungsamt auch der Haushalt des Kreises Weimarer Land. Genehmigt worden sei die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 12,2 Millionen Euro. Der Etat des Kreises in diesem Jahr betrage knapp 166 Millionen Euro.