Kölleda - Der Thüringer Eisenbahnausrüster Funkwerk hat in seinen Standort in Kölleda investiert. Knapp zehn Millionen Euro seien geflossen, sagte Kerstin Schreiber, Vorstandsmitglied der Funkwerk AG, am Donnerstag. Erweitert worden sei die Fertigung von Zugfunktechnik sowie Informationssysteme für Reisende auf den Bahnhöfen. Zudem sei ein Verwaltungsgebäude entstanden.

Das Unternehmen reagiere damit auf die Nachfrage der Eisenbahngesellschaften nach Funktechnik für ihre Züge und den Trend zur Digitalisierung. „Der Bedarf ist in den vergangenen fünf Jahren stark gewachsen“, sagte Schreiber.

Das Investitionsprojekt des Unternehmens wurde nach ihren Angaben vom Land Thüringen mit 1,6 Millionen Euro gefördert. In Kölleda beschäftige das Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter und zusätzlich Auszubildende. In der Funkwerk-Gruppe seien es knapp 700 Beschäftigte.