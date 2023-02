In einer Diskothek in Trier eskaliert ein Polizeieinsatz. Der zuständige Polizeidirektor ist schockiert: Solch einen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe er zuvor nicht erlebt.

Bei einem in einer Trierer Diskothek eskalierten Polizeieinsatz hat ein Beamter zwei Warnschüsse abgeben müssen.

Trier - Bei einem gewalttätigen Angriff während eines Polizei-Einsatzes sind in der Nacht zu Freitag rund 40 Personen unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien dabei verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte.

Zuvor waren mehrere Streifenbesatzungen wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung in eine Diskothek in Trier-West gerufen worden.

Während des Einsatzes eskalierte die Situation derart, dass sich den Angaben zufolge spontan rund 40 Personen zusammenrotteten, um die Beamten zu attackieren, wie es hieß. Ein Mann soll einen Einkaufswagen in Richtung der Einsatzkräfte geschleudert und so eine lebensgefährliche Situation verursacht haben. Ein Beamter habe daraufhin zwei Warnschüsse abgeben müssen. Zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen, weitere sind flüchtig.

„Einen solchen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe ich in meiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Trier noch nicht erlebt“, sagte Polizeidirektor Christian Hamm in einer Pressemitteilung.