Die Pinguins Bremerhaven verpassen durch das 2:4 bei Sparta Prag den vorzeitigen Einzug in die Playoffs der Champions League. Schon am Freitag geht es in der DEL zum deutschen Meister nach Berlin.

Prag - Die Eishockey-Pinguine aus Bremerhaven haben den vorzeitigen Einzug in die Playoffs der Champions League verpasst. Bei Sparta Prag in Tschechien unterlag die Mannschaft von Trainer Alexander Sulzer mit 2:4 (0:3, 1:0, 1:1). Für die Pinguins war es die zweite Niederlage im fünften Vorrundenspiel.

Mit zwei Treffern innerhalb von nur zwei Minuten sorgten die Tschechen schon im ersten Drittel für eine komfortable Führung. Pinguins-Verteidiger Nicholas Jensen verkürzte im Mittelabschnitt auf 1:3, Nicolas Appendino erzielte im Schlussdrittel das 2:4.

Freitag geht es zum deutschen Meister

Schon am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) ist das Sulzer-Team in der DEL bei Meister Eisbären Berlin zu Gast. Das letzte Vorrundenspiel in der Champions League folgt dann am 15. Oktober bei Skelleftea AIK in Schweden.