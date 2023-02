Wolfsburg - Kapitän Spencer Machacek hat seinen Vertrag mit den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga um zwei Jahre verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Der 34 Jahre alte Kanadier führt die Torschützenliste der DEL aktuell mit 27 Treffern an. „Meine Familie und ich haben hier in Wolfsburg ein wunderschönes Zuhause gefunden. Das Umfeld und die gesamte Organisation sind für uns perfekt“, sagte Machacek, der 2018 von der Düsseldorfer EG zu den Grizzlys gewechselt war. Vorher spielte er in der DEL bereits für die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin.