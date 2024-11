Erstmals nach fast 40 Jahren findet in Düsseldorf wieder ein Eishockey-Länderspiel statt. Es ist die WM-Generalprobe gegen die USA. Die Vorbereitung startet Anfang April in Regensburg.

Düsseldorf - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft 2025 gegen die USA in Düsseldorf. Die WM-Generalprobe findet am 4. Mai statt. „Mit den USA haben wir so einen attraktiven Gegner, dass wir auch in die großen Hallen gehen können. Ich bin sicher, dass der Dome voll werden wird“, sagte DEB-Generalsekretär Claus Gröbner bei der Vorstellung des Vorbereitungsprogramms. Die Arena in Düsseldorf, die auch WM-Standort 2027 sein wird, fasst gut 14.000 Zuschauer.

Zwei Tage nach dem Spiel gegen den deutschen WM-Vorrundengegner fliegt das Team von Bundestrainer Harold Kreis nach Dänemark, wo Deutschland am 10. Mai in Herning gegen Ungarn ins Turnier startet. Die WM-Vorbereitung zuvor beginnt am Anfang April in Regensburg, wo am 10. und 12. April zwei Spiele gegen den aktuellen Weltmeister Tschechien anstehen.

Zudem spielt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes zweimal in der Slowakei. Die genaue Terminierung steht noch aus. Am 26. April kommt es in Rosenheim zum Duell mit Österreich. Zuvor steht ein ebenfalls noch nicht genau terminiertes Spiel in Zell am See im Nachbarland an.

Letztes Eishockey-Länderspiel in Düsseldorf 1986

In Düsseldorf ist es das erste Länderspiel seit dann über 39 Jahren. Letztmals hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Düsseldorf im März 1986 gegen die Sowjetunion (4:7) gespielt. Als Testlauf für die Heim-WM 2027 soll auch der Deutschland Cup 2026 in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens stattfinden.