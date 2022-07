Eistorten und Duschen: Zootiere lassen es sich gut gehen

Hannover - Im Zoo Hannover zeigen einige Tiere, wie man die heißen Tage so richtig genießen kann - und zwar mit eiskalten Leckereien und kalten Duschen. Eisbären und die Bunten Bentheimer Schweine bekamen Eistorten aus Obst und Gemüse, die Schweine ließen sich kalt abduschen, die Erdmännchen naschten kunstvoll geschnitzte und dekorierte Wassermelonen. „Erdmännchen sind immer für Beschäftigung zu begeistern - und für Futter auch“, sagte Zoo-Sprecherin Yvonne Riedelt am Mittwoch. Für die Tiere im Zoo sei dies nicht nur ein gesunder Snack, es diene gleichzeitig der Tierbeschäftigung.

So habe es keine drei Sekunden gedauert, bis die Eisbären ihre mit Lebertran verfeinerten Eistorten erreicht hätten, sagte Riedelt. Sie knabberten daran und hätten sie an ihrem Fell gerieben, um sich Abkühlung zu verschaffen. An sehr heißen Tagen erhielten die Tiere solche Eistorten mehrmals täglich. Dabei seien die Kreationen und Obst-und-Gemüse-Mischungen unterschiedlich - „was die Futterküche gerade hergibt“. Die Bentheimer Landschweine wiederum mögen es, abgeduscht zu werden, wie Riedelt sagte. Das Futter in den Eisblöcken sei „ruckzuck weggefuttert“ worden.

Nach den Worten der Sprecherin gehen Tiere „vernünftiger mit der Hitze um als Menschen“. Sie suchten schattige Plätze und kühlten sich im Wasserbecken ab - schwitzen müssten nur die Tierpfleger.