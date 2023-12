Ulm (dpa) - Die Synode der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) setzt ihre in Ulm unterbrochene Tagung an diesem Dienstag (16.00 Uhr) digital fort. Hintergrund der Unterbrechung am 15. November war laut EKD der angekündigte Warnstreik der Deutschen Bahn. Während der Tagung war die damalige EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus unter Druck geraten. Der 60-jährigen Theologin wurde in einem Zeitungsbericht vorgeworfen, schon vor vielen Jahren vom Verdacht sexuell übergriffigen Verhaltens gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter gewusst zu haben.

Kurschus streitet dies ab, trat aber dennoch am 20. November als EKD-Ratsvorsitzende und Präses der Landeskirche von Westfalen zurück, um Betroffenen nicht mit Schlagzeilen durch einen Verbleib im Amt zu schaden, wie sie sagte. Laut einer EKD-Sprecherin will sich bei der digitalen Fortsetzung der Tagung die Präses der Synode, Anna-Nicole Heinrich, zum Rücktritt von Kurschus äußern. Darüber hinaus wird eine Stellungnahme der kommissarischen EKD-Vorsitzenden Kirsten Fehrs erwartet.

Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 19,2 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der 12 700 Kirchengemeinden.