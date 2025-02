Der Brandenburger Landtag debattiert über die Bundestagswahl. Es kommt zu zwei Unterbrechungen der Plenarsitzung – was ist passiert?

Potsdam - Der Brandenburger AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit harscher Sprache provoziert und dafür einen Ordnungsruf im Landtag kassiert. „Er macht es genauso wie sein Freund Friedrich Merz – sie sind Meister im Ankündigen, um nach der Wahl alle Ankündigungen mit dem Arsch einzureißen“, sagte Hohloch bei einer Debatte über die Folgen der Bundestagswahl.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ermahnte ihn daraufhin: „Ich bitte Sie, sich zu entschuldigen für diese Fäkalsprache, die Sie hier anwenden“, sagte Liedkte. „Nein“, entgegnete Hohloch, der Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion ist. Liedtke sprach einen Ordnungsruf aus und bat ihn, zu seinem Platz zu gehen und seine Sprache zu überdenken. Der AfD-Politiker weigerte sich und warf Liedtke vor, seine Redezeit vorzeitig abzubrechen – das habe es noch nicht gegeben. Liedtke sagte, er habe sich „selbst disqualifiziert“.

BSW verlässt den Saal

Die Abgeordneten der BSW-Koalitionsfraktion standen danach geschlossen auf und verließen den Saal. „Das entspricht nicht dem, was wir unter parlamentarischem Verhalten verstehen, wenn hier so aufeinander losgegangen wird“, sagte BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders. „Ich will da keine Schuldigen benennen, es hat uns nicht gefallen, das wollten wir zum Ausdruck bringen.“ Nach kurzer Zeit waren sie wieder da.

Hohloch forderte danach eine Sondersitzung des Präsidiums. Die Landtagspräsidentin unterbrach dafür die Plenarsitzung. Zuvor hatte die AfD-Fraktion Woidke aus einer Ministerpräsidentenkonferenz Ost heraus in die Plenarsitzung zitiert.