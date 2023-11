Erfurt - Die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) rechnet in den kommenden beiden Jahren mit Kirchensteuereinnahmen von 245,6 Millionen Euro. Das sind insgesamt 23,1 Millionen Euro mehr als im derzeitigen Doppelhaushalt veranschlagt sind. Das geht aus dem Etatentwurf für 2024/2025 hervor, der am Donnerstag von der Landessynode in Erfurt beraten wurde. Der neue Doppelhaushalt soll am Samstag verabschiedet werden. Er sieht für beide Jahre rund 445 Millionen Euro zur Finanzierung kirchlicher Aufgaben vor.

„Wir haben finanzielle Spielräume gesucht, um auch in den nächsten beiden Jahren breite kirchliche Arbeit zu ermöglichen“, sagte EKM-Finanzdezernent Oberkirchenrat Stefan Große. Im kommenden Jahr werden Kirchensteuereinnahmen - die als Haupteinnahmequelle gelten - in Höhe von 121,1 Millionen Euro erwartet. Für 2025 werden laut Große 124,5 Millionen Euro prognostiziert.

Die EKM hat nach eigenen Angaben rund 638.000 Mitglieder in mehr als 3000 Kirchengemeinden und 37 Kirchenkreisen überwiegend in Thüringen und Sachsen-Anhalt.