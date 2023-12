Magdeburg/Erfurt - Etwa eine halbe Million Besucher erwarten die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland an Heiligabend. Es seien rund 4000 Christvespern, Konzerte und Krippenspiele geplant, teilte die EKM am Dienstag mit. An den folgenden Weihnachtstagen fänden besondere Gottesdienste, Veranstaltungen und Konzerte statt.

Unter anderem gibt es Krippenspiele in Altersheimen in Eisenach und ein Krippenspiel als Pop-Musical in Zeulenroda. In einigen Städten sind Angebote für Menschen angekündigt, die Heiligabend einsam verbringen müssten. Im Hauptbahnhof in Halle feiert am 24. Dezember die Evangelische Bahnhofsmission einen Gottesdienst.