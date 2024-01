Elbe-Hochwasser: Alarmstufe 2 in Dresden aufgehoben

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an.

Dresden - In Dresden ist der Wasserstand der Elbe unter fünf Meter gesunken, so dass die Alarmstufe 2 aufgehoben worden ist. Wie die Stadt am Montag mitteilte, sinkt der Wasserstand seit Samstag stetig weiter. Angesichts der aktuell stabilen und niederschlagsfreien Wetterlage rechnet die Stadt auch für die kommenden Tage mit weiter sinkenden Pegelständen.

Es sei derzeit aber nicht abzusehen, wann der Richtwert für die Alarmstufe 1 unterschritten werde, weil in Tschechien einige Pegelstände auf erhöhtem Niveau stagnierten. Auch Eisbildung in den Uferbereichen habe keinen Einfluss auf den weiteren Wasserabfluss.