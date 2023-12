Elbebrücke in Dessau-Roßlau über das Wochenende gesperrt

Dessau-Roßlau - Die Elbebrücke bei Dessau-Roßlau wird am kommenden Wochenende wegen geplanter Montagearbeiten voll gesperrt. Autos, Radfahrer und Fußgänger könnten die Brücke dann nicht nutzen, teilte das Infrastrukturministerium am Dienstag mit. Die Sperrung beginne am Freitag (8.12., 21.00 Uhr) und ende Montag (11.12., 4.30 Uhr). Der Verkehr werde über die Autobahn 9 umgeleitet.