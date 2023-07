Ein Fahrrad hängt an einer Radservicestation des ADAC am Elberadweg im Nationalpark Sächsische Schweiz.

Wehlen - Der Elberadweg bietet künftig einen besonderen Service für Radfahrer. An sechs Stationen können sie ihr Fahrrad bei Bedarf wieder auf Vordermann bringen. Am Montag wurde eine Station im Beisein von Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) in Wehlen im Elbsandsteingebirge eröffnet. Die Stationen sind mit einer Luftpumpe und diversen Werkzeugen ausgerüstet und sollen dabei helfen, Reifen und Schläuche zu wechseln oder Gangschaltung und Bremsen wieder richtig einzustellen. Am Elberadweg gibt es weitere Stationen in Königstein, Diesbar-Seußlitz, Zeithain, Belgern und Dommitzsch (Sachsen-Anhalt).

Für das Vorhaben hatten sich der ADAC Sachsen und der Tourismusverband Sächsische Schweiz zusammengetan. Die Servicestationen selbst wurden in einer Behindertenwerkstatt der Caritas zusammengestellt.