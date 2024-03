Halle - Im Zoo Halle ist ein fast sieben Wochen altes Elefantenbaby auf den Namen Simon getauft worden. Dem jungen Bullen gehe es blendend, er entwickle sich prächtig, sagte ein Zoosprecher am Freitag in Halle. Bei den milden Temperaturen sei Simon auch schon regelmäßig auf der Außenanlage zu sehen. An der Namenssuche für den Kleinen hatten sich laut Zoo Tausende Menschen beteiligt, sie konnten unter drei Vorschlägen abstimmen: Zur Wahl standen noch die Namen Amaru und Aladdin.

Anfang Februar hatte der Bergzoo bekannt gegeben, dass die 23-jährige Elefantenkuh Tana ihr drittes Kalb zur Welt gebracht hat. Der Vater ist der Bulle Abu, der im vergangenen Jahr wieder in seine Geburtsstadt Wien zurückgebracht worden war.

Bei der Taufe dabei waren den Angaben zufolge die Geschwister des kleinen Bullen: Tamika und Elani. Der Zoo Halle hat sich mit neuer Bepflanzung auf das Osterfest vorbereitet. Außerdem wurde ein Hunde-Erlebnispfad eröffnet. Man wolle sich als hundefreundlichsten Zoo Mitteldeutschlands präsentieren, hieß es.