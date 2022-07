Elefantenbulle verlässt Zoo in Osnabrück

Osnabrück - Elefantenbulle Minh-Tan verabschiedet sich aus Osnabrück. Wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, wird der fünfjährige Dickhäuter noch im laufenden Monat in den Zoo in Heidelberg gebracht, um dort seinen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Asiatische Elefanten verlassen nach einer bestimmten Zeit ihre Muttergruppe, um in einer neuen Umgebung auf gleichaltrige Junggesellen treffen zu können, wie ein Biologe laut Mitteilung sagte.

Geboren wurde der Elefantenbulle vor fünf Jahren im Osnabrücker Zoo, vor einigen Wochen hatte er sich mit einem Herpes-Virus infiziert, das für Elefanten lebensgefährlich sein kann. Die Infektion überstand er aber gut.

Jetzt bereitet sich der Zoo auf den aufwendigen Transport des Tieres vor. „Natürlich ist uns Minh-Tan besonders ans Herz gewachsen, denn er war der erste Asiatische Elefant, der bei uns zur Welt gekommen ist“, heißt es in der Zoo-Mitteilung. Der Umzug sei jedoch die beste Lösung für den Bullen.