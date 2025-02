Ein Elektrogrill sorgt in Chemnitz für einen Balkonbrand. Dabei wird eine Hausbewohnerin verletzt.

Elektrogrill gerät in Brand: 81-Jährige verletzt

Brand in Chemnitz

Chemnitz - Eine 81-Jährige ist bei einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Chemnitz verletzt worden. Am Sonntagabend habe ein zuvor betriebener Elektrogrill einen Kabelbrand ausgelöst, so die Polizei. Das Feuer griff auf ein Fahrrad sowie weitere Gegenstände auf dem Balkon über. Die Mieter der betroffenen Wohnung waren laut Polizeiangaben abwesend.

Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden aufgrund der Rauchentwicklung evakuiert und die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Eine 81 Jahre alte Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.