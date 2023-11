Sondershausen - Das Elektrounternehmen WAGO baut seinen Standort in Sondershausen weiter aus. Mehr als 50 Millionen Euro würden in ein neues Logistikzentrum investiert, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Minden in Nordrhein-Westfalen am Freitag bei der Grundsteinlegung mit.

Seit 1999 sei der WAGO Standort in Thüringen nicht nur ein Produktionswerk unter anderem für Elektromaterial, sondern auch Dreh- und Angelpunkt für den weltweiten Versand innerhalb der Gruppe mit einem Jahresumsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. In Sondershausen würden mehr als 1000 Arbeitnehmer beschäftigt.

Das Logistikzentrum sei die derzeit größte Investition in der Gruppe mit insgesamt etwa 9000 Mitarbeitern, die unter anderem Steckverbinder und Klemmen, aber auch Automatisierungstechnik herstellt. Auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern entstehe in Sondershausen ein Hochregallager mit einem hochautomatisierten Kommissionier- und Lagerbereich sowie 2000 Quadratmetern Büroflächen.

WAGO gilt als einer der größten Arbeitgeber in Nordthüringen. Das Unternehmen war Angang der 1990er Jahre in der Region gestartet. Innerhalb von 30 Jahren wurden nach Unternehmensangaben an dem Thüringer Standort bisher rund 200 Millionen Euro investiert.