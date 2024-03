Berlin - Marton Dardai von Fußball-Zweitligist Hertha BSC kann auf ein Duell bei der Europameisterschaft gegen Deutschland hoffen. Der 22 Jahre alte Defensivspezialist wurde erstmals von Nationaltrainer Marco Rossi für die Auswahl Ungarns berufen, die in den anstehenden Länderspielen gegen die Türkei und den Kosovo antritt. Der mit zwei Pässen ausgestattete Dardai hatte die Nachwuchsmannschaften des DFB durchlaufen, sich aber vor Kurzem entschieden, für Ungarn zu spielen. Am 19. Juni ist Ungarn in Stuttgart der zweite Gegner von Deutschland in der Gruppe A.

Während Ungarn und ebenso die Slowakei mit Peter Pekarik für die Titelkämpfe in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli qualifiziert sind, müssen Andreas Bouchalakis, Smail Prevljak und Haris Tabakovic mit ihren Teams in den Playoffs um ein Ticket kämpfen. Griechenland trifft am 21. März dabei zunächst auf Kasachstan. Im Erfolgsfall würden Bouchalakis und seine Mannschaft fünf Tage später gegen den Sieger der Partie zwischen Georgien und Luxemburg um ein EM-Ticket kämpfen.

Prevljak und Tabakovic spielen mit Bosnien zunächst gegen die Ukraine. Auf den Sieger wartet der Gewinner des Duells zwischen Israel und Island. Für die diversen U-Mannschaften wurden Tjark Ernst und Tim Goller, Pascal Klemens, Ibrahim Maza sowie Bence Dardai und Gustav Christensen nominiert.