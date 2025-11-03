Welche Ideen setzen sich beim sächsischen Staatspreis für Design durch? Die ausgezeichneten Projekte zeigen Vielfalt von barrierefreien Spielen bis nachhaltiger Forstwirtschaft.

Leipzig - Eine Jury hat die elf Preisträger des Sächsischen Staatspreises für Design 2025 gekürt. Ausgewählt wurden sie unter 210 Bewerbern. Wirtschaftsminister Dirk Panter sagte dazu, gutes Design verändere den Alltag – funktional, ästhetisch wie auch gesellschaftlich. Und genau dies zeigten die prämierten Arbeiten. Diese reichen einer Mitteilung zufolge von barrierefreien Puzzle- und Gedächtnisspielen über autonom fahrende Traktoren, KI-Technologie in der Medizin und Textilteilspeichen für Fahrräder bis hin zu Rohstoff-Designforschung, Recycling und nachhaltiger Forstwirtschaft.

Die Vorsitzende der siebenköpfigen Jury, Eva Howitz, erklärte: „Wir haben Projekte ausgezeichnet, die durch herausragende Gestaltung überzeugen – funktional, ästhetisch, nutzerzentriert und innovativ –, aber auch durch Haltung.“