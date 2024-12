Kaum jemand will Weihnachten allein bleiben. Dennoch trifft dieses Schicksal nicht wenige Menschen und vor allem Senioren, wie eine repräsentative Umfrage zeigt.

Hamburg - Sieben Prozent der Deutschen werden nach einer repräsentativen Umfrage Weihnachten allein zu Hause sein. Von den über 65-Jährigen verbringen sogar elf Prozent das Fest der Liebe ohne Angehörige oder Freunde, wie die Studie im Auftrag der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) ergab. „Die meisten würden zwar gerne mit anderen feiern, jedoch fehlt ihnen häufig die Möglichkeit - sei es die räumliche Distanz, gesundheitliche Einschränkungen oder soziale Isolation“, sagte der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Prof. Ulrich Reinhardt.

Mehrheit will mit Familie oder Freunden feiern

Am liebsten feiern die Deutschen Heiligabend mit ihrer Familie zu Hause. Der Studie des Instituts GfK zufolge planen das 40 Prozent der Befragten. 23 Prozent besuchen ihre Familie oder Freunde in der Nähe, elf Prozent bleiben dort auch über Nacht. Einen größeren Kreis bei sich zu Hause werden 13 Prozent der Befragten haben.

Minderheit verreist oder feiert nicht

Eine Minderheit von acht Prozent entflieht dem Weihnachtsstress und fährt in den Urlaub. Von den 18- bis 24-Jährigen plant gut jeder Fünfte (22 Prozent) eine Reise. Nur sieben Prozent der Befragten gaben an, sie feierten Weihnachten nicht. Ebenfalls sieben Prozent waren sich noch unsicher oder wollten spontan entscheiden, was sie Heiligabend machen.

Inwieweit bei diesen Entscheidungen die Religionszugehörigkeit eine Rolle spielt, konnte Reinhardt nicht sagen. Diese sei zwar bei der Befragung berücksichtigt, aber nicht getrennt ausgewertet worden. Nichtchristen, die die Geburt Jesu nicht feiern wollten, könnten auch unter denjenigen sein, die in den Urlaub fahren oder Freunde und Familie besuchen wollten, sagte der Studienleiter.