Weimar - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Weimar sind elf Menschen verletzt worden. Ein neunjähriger Junge sei am Dienstag an einer Fußgängerampel auf die Straße getreten, kurz bevor der Bus heranfuhr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Ampel für das Kind noch nicht grün zeigte“, sagte ein Sprecher. Der 63-jährige Busfahrer habe daraufhin eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Dabei seien zehn Insassen durch Kratzer oder Prellungen leicht verletzt worden. Der Bus sei noch mit geringer Geschwindigkeit gegen den Jungen gefahren. Dieser sei gestürzt und habe mit Verdacht auf Gehirnerschütterung eine Nacht im Krankenhaus verbringen müssen.