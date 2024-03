Sömmerda - Ein 27-Jähriger ist in Sömmerda aus einer elfköpfigen Gruppe heraus geschlagen und getreten worden. Diese lauerte dem Mann an einer Tankstelle auf, ein Teil der Gruppe stand Schmiere, während andere Personen Gewalt anwendeten und den Laptop sowie die Musikbox des Mannes forderten, wie die Polizei Erfurt am Montag mitteilte. Danach scheuchten die Angreifer den Mann den Angaben zufolge vom Gelände und flüchteten. Der 27-Jährige wurde am Freitag leicht verletzt.

Bei den Ermittlungen durchsuchten die Beamten demnach mehrere Wohnungen und einen Garten. Sie hätten sieben Tatverdächtige identifiziert, hieß es. Einer wurde vorläufig festgenommen, kam aber später laut Polizei wieder auf freien Fuß. Ob sich die mutmaßlichen Täter und das Opfer kannten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.