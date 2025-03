Ein verwandelter Elfmeter in der 89. Minute macht aus dem Stadion in Cottbus beim 1:0 gegen Aue ein Tollhaus. Zuvor hatten die Gäste die besseren Chancen.

Elfmeter entscheidet: Cottbus besiegt Aue in letzter Minute

Cottbus - Energie Cottbus ist vorerst an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga zurückgekehrt. Die Lausitzer gewannen am Samstag das Ostderby gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 (0:0). Tolcay Cigerci verwandelte vor 18.772 Zuschauern einen Elfmeter in der 89. Minute zum entscheidenden Tor. Die Polizei hatte das Hochsicherheitsspiel mit einem großen Aufgebot abgesichert.

Die Gastgeber, die auf die beiden gesperrten Stammspieler Filip Kusic und Dominik Pelivan verzichten mussten, hatten in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile. Die größte Chance hatte allerdings Aue. Der Cottbuser Torhüter Elias Bethke parierte im Herauslaufen gegen Maximilian Schmid (37.).

Torhüter Bethke hält Cottbus auf Kurs

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte sich in der Sturmspitze für Erik Engelhardt entschieden und Timmy Thiele vorerst auf die Bank gesetzt. Zur Pause änderte Wollitz die Formation und brachte neben Thiele in Maximilian Krauß noch weitere Offensivqualität ins Spiel.

Trotz der Wechsel konnten die Gastgeber vorerst kaum Druck entwickeln. Aue konzentrierte sich darauf, den wichtigen Punkt im Abstiegskampf zu verteidigen. Erst in der Schlussviertelstunde agierten die Cottbuser etwas entschlossener. Doch erneut hatte Schmid (78.) wieder die bis dato beste Möglichkeit und scheiterte erneut an Bethke.

Auf der Gegenseite rettete Aue-Keeper Martin Männel vor Energie-Kapitän Axel Borgmann (81.) und wenig später gegen Krauß (86.). Gegen den Strafstoß von Cigerci war Männel bei seiner Rückkehr zu seinem früheren Verein machtlos.