Spiesen-Elversberg - Die SV Elversberg leiht auch in der kommenden Saison Innenverteidiger Frederik Jäkel von RB Leipzig aus. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Der 23-Jährige war im Sommer 2023 kurz vor Transferschluss zum damaligen Aufsteiger gekommen. Zuvor war Jäkel ebenfalls auf Leihbasis zwei Jahre beim KV Oostende in Belgien und ein Jahr bei Arminia Bielefeld. Nach einem Kreuzbandriss im Februar befindet er sich derzeit im Reha-Training.