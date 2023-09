Hamburg - Angreifer Robert Glatzel setzt für das Spiel des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV beim VfL Osnabrück auf den Lerneffekt aus der jüngsten 1:2-Niederlage bei Aufsteiger SV Elversberg. „Was wir uns ganz klar vornehmen ist, dass wir auf gar keinen Fall zu wenig Prozentpunkte auf den Platz bringen“, sagte der 29-Jährige vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) an der Bremer Brücke der „Bild“ (Donnerstag).

„Bei dem Spiel in Elversberg hat man gesehen, dass wir nicht zu 100 Prozent da waren, wie zum Beispiel gegen Schalke oder Hertha. Das waren beides Flutlichtspiele“, sagte Glatzel weiter. Die Pleite im Saarland habe vielleicht daran gelegen, „dass wir unterbewusst nicht ganz so heiß darauf waren, wie vielleicht auf die Abendspiele. Wenn das so war, darf uns das natürlich nicht noch mal passieren.“

Die Partie beim Tabellenletzten aus Osnabrück, der zuletzt das Niedersachsen-Duell bei Hannover 96 0:7 verloren hatte, wollen die zweitplatzierten Hamburger in jedem Fall ernst nehmen. Robert Glatzel: „Nach so einer Niederlage haben sie nichts mehr zu verlieren. Sie sind wie ein angeknockter Boxer, stehen mit dem Rücken zur Wand.“