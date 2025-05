Gelsenkirchen - Der Traum von der Bundesliga lebt: Die SV Elversberg spielt in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim um den Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen gewann beim FC Schalke 04 verdient mit 2:1 (1:0) und sicherte damit Tabellenplatz drei.

Vor 62.077 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena erzielten Lukas Petkov in der 20. Minute und Maurice Neubauer (47.) die sehr sehenswerten Tore für den Club aus der kleinen saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg. Schalke enttäuschte dagegen mal wieder. Statt oben anzugreifen, kämpfte der Revierclub in dieser Zweitliga-Saison lange gegen den Abstieg. Yassin Ben Balla erzielte das einzige Schalker Tor des Tages (85.)

Elversberg war 2022 noch Viertligist

Für Elversberg ist nun der ganz große Coup möglich. Der Verein, der 2022 noch in der viertklassigen Regionalliga Südwest spielte, überzeugte mit einem starken Saison-Endspurt. Seit gut zwei Monaten hat die SVE nicht mehr verloren. Im Kampf um den Relegationsplatz lässt der Club namhafte Traditionsvereine wie Fortuna Düsseldorf oder den 1. FC Kaiserslautern hinter sich.

In den Entscheidungsspielen um die Erstklassigkeit tritt Elversberg am Donnerstag zunächst in Heidenheim an. Das Rückspiel findet vier Tage später vor heimischer Kulisse statt.

Elversberg trifft früh

Die Elversberger starteten gut in die Partie und ließen ihre mitgereisten Fans früh jubeln. Semih Sahin knallte den Ball volley aus der Distanz in den Winkel - ein Traumtor. Nach Rücksprache mit dem Videoassistenten nahm Schiedsrichter Robert Hartmann den Treffer jedoch zurück. Offenbar hatte es eine Abseitsposition gegeben.

Das Steffen-Team ließ sich dadurch nicht verunsichern, blieb konzentriert und belohnte sich mit einem weiteren Distanzschuss. Diesmal traf Petkov sehenswert. Schalkes-Torwart Justin Heekeren sah bei dem wuchtigen, zentralen Schuss nicht wirklich gut aus.

Neubauer trifft kurz nach Wiederanpfiff

Und die Gäste blieben die bessere Mannschaft. Elversberg zeigte die wesentlich reifere Spielanlage und war Schalke technisch überlegen. Was die Fans der Gelsenkirchener von der Leistung ihrer Mannschaft hielten, machten sie früh deutlich. Tausende Fans in der Nordkurve kehrten dem Spielfeld den Rücken zu und feierten nicht die Mannschaft, sondern sich und ihren Verein.

Kurz nach der Pause erhöhte Neubauer für die Gäste. Der Außenverteidiger traf wunderschön in die Ecke. Schalke gelang durch Ben Balla zwar noch der Anschluss, mehr aber nicht.