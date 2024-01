Um Cyberkriminellen das Leben schwerer zu machen, sollten E-Mail-Nutzer ab und an ihre Passwörter ändern. Um daran zu erinnern, wurde der "Ändere-Dein-Passwort-Tag" ins Leben gerufen. Doch worauf müssen Nutzer bei dem Thema konkret achten?

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR. - Fast jeder Internetnutzer hat heutzutage eine E-Mail-Adresse. Oft notgedrungen, um sich zum Beispiel bei seinem Strom- oder Gasanbieter die elektronischen Abrechnungen herunterzuladen. Oder aber, um bei Social Media-Plattformen aktiv sein zu können.

Doch viele Nutzer nehmen es mit der Sicherheit für ihr Passwort nicht so ernst. Viele E-Mail-Anbieter erinnern deswegen am "Ändere-Dein-Passwort-Tag" an das Erneuern der Zugangsdaten.

Gefahr durch Hacker und Cyberkriminelle

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Bei Passwörtern wird das schnell zum Verhängnis. Dies zeigt auch eine repräsentative Umfrage von Web.de. Demnach verwenden etwas mehr als die Hälfte aller Deutschen (57 Prozent) ein und dasselbe Passwort für mehrere oder sogar alle ihre Logins. Hierbei besteht natürlich die Gefahr, dass, wenn das Hauptpasswort gehackt wird, Cyberkriminelle leicht auf alle weiteren Accounts gelangen können.

"Onlinekriminelle probieren bekannte Kombinationen aus E-Mail-Adresse oder Nutzername und Passwort gern einfach bei großen populären Plattformen wie Instagram, Amazon, Google oder Facebook aus", mahnt Christian Friemel, Pressesprecher von gmx und Web.de. Wer nicht auf einzigartige Passwörter achtet, gefährdet schnell seine gesamte digitale Identität, weiß der Experte.

Originalität und Passwort-Check beachten

Ein pauschaler, erzwungener Passwort-Wechsel hilft meist nicht weiter. Für viele Nutzer ist auch hier die Versuchung zu groß, wieder einfach überall ähnliche oder wieder das gleiche Passwort festzulegen. "Aus 'Schatzi82' wird dabei einfach 'Schatzi83'. Das ist nicht originell und vor allem nicht sicher", erklärt Friemel.

Viele Mail-Anbieter und Social Media-Plattformen haben deswegen integrierte Passwort-Checker. Diese zeigen es dem Nutzer beim ersten Anmelden an, ob ihr Passwort stark oder eher schwach und somit leicht zu knacken ist. Bei Web.de und gmx kommt hierbei zum Beispiel ein Ampel-System zum Einsatz. "Ist das Ergebnis des Passwort-Checks im grünen Bereich, besteht kein Handlungsbedarf. Spätestens bei 'gelb' allerdings sollte man aktiv werden und das Passwort erneut ändern", weiß Friemel.

Gute Passwortkombination und 2FA helfen

Ein sicheres Passwort muss bestimmte Kriterien erfüllen, raten die meisten Mail-Anbieter. Eine ausreichende Länge von mindestens acht bis zwölf Zeichen ist gut. Auch eine gewisse Komplexität durch die Kombination von Sonderzeichen, Zahlen sowie großen und kleinen Buchstaben. "Wer sein Passwort noch mit einem 'Zweiten Faktor' absichert, erhöht die Sicherheit seines E-Mail-Postfaches zusätzlich", rät Friemel.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) schützt sensible Online-Konten effektiv vor unbefugtem Zugriffen. Bei diesem System ist nicht nur die Anmeldung beim E-Mail-Postfach mit Passwort notwendig, sondern es wird auch noch eine zweite Freigabe zum Beispiel über das Mobiltelefon angefordert. Der Mailzugang wird erst final über den zweiten Freigabecode oder auch Biometrie, wie über den Fingerabdruck, freigeschaltet.

Über den Ändere-Dein-Passwort-Tag

Der Ändere-Dein-Passwort-Tag stammt ursprünglich aus den USA. Er wurde von dem Webportal "Gizmodo" im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Warum man ihn allerdings auf den ersten Februar gelegt hat, ist nicht bekannt.