Blick in den Plenarsaal des Sächsischen Landtags.

Dresden - Sachsens Landtag bleibt bei der Frage einer Cannabis-Legalisierung tief gespalten. Bei einer Debatte für die Aktuelle Stunde des Parlamentes ließ am Donnerstag vor allem die CDU Dampf ab. CDU-Generalsekretär und Gesundheitsexperte Alexander Dierks prognostizierte als Folge des Cannabis-Gesetzes eine drastische Verschärfung der Lage. Seine Partei lehne es deshalb rundweg ab. Innenminister Armin Schuster (CDU) ließ kein gutes Haar an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Dieses Gesetz ist ein Sicherheitsrisiko und der Minister, der es verantwortet, auch.“ Die Länder sollten in nur zehn Tagen mit den Wirkungen eines „grauenhaft schlechten“ Gesetzes zurechtkommen.

Zuvor hatte sich auch die AfD klar gegen das Cannabis-Gesetz ausgesprochen, Vertreter von Linken, Grünen und SPD warben für die Legalisierung. SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas warf der CDU Fake News vor. Die Linken bezichtigten die Union, einen Kulturkampf zu führen sowie Wasser zu predigen und Wein zu saufen. Denn die Union lasse sich ihre Bundesparteitage von der Tabak- und Alkohollobby mitfinanzieren.