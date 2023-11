Halle - Die Zahl der Empfänger von Asylleistungen ist in Sachsen-Anhalt zum Jahresende deutlich angestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, erhielten Ende 2022 fast 12.000 Menschen entsprechende Leistungen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Anstieg um fast 32 Prozent. Allerdings ist die Zahl der Leistungsempfänger noch stellenweise weit unter dem Niveau der Jahre 2015 und 2016, als in Folge des Krieges in Syrien vor allem zahlreiche Flüchtlinge nach Deutschland kamen. So bezogen zu Ende 2015 nach Angaben des Landesamtes rund 30.000 Menschen Asylleistungen in Sachsen-Anhalt.