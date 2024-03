Am Samstag hat die Bundesliga Ralph Hasenhüttl zurück. Der neue Trainer der Wolfsburger will in Bremen die lange Durststrecke beenden.

Bremen - Ralph Hasenhüttl erlebt am Wochenende in der Fußball-Bundesliga sein Debüt als Trainer des VfL Wolfsburg. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) will der 56-Jährige bei Werder Bremen die lange Serie von elf Partien ohne Sieg beenden. Vor der Länderspielpause hatte sich der Club aus der Autostadt von Vorgänger Niko Kovac getrennt. Sechs Punkte distanzieren die Niedersachsen aktuell vom Abstiegsrelegationsrang.

Die Bremer haben die vergangenen drei Spiele verloren. Kapitän Marco Friedl kehrt nach seiner Verletzungspause in die Startelf zurück und soll dabei helfen, die Negativserie zu stoppen. Justin Njinmah, Dawid Kownacki und Niklas Stark fallen aus. Senne Lynen, Jens Stage und Mitchell Weiser sind wegen ihrer Gelbsperren nicht dabei.