Am 21.4. endet der Fastenmonat Ramadan mit einem der wichtigsten Feste für Muslime in aller Welt. Nach der Corona-Pandemie rechnen die Gemeinden in Sachsen-Anhalt mit mehr Zulauf. Oft reicht der Platz in den Moscheen nicht aus.

Magdeburg - Die muslimischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt rechnen zum Ende des Fastenmonats Ramadan mit einem großen Zulauf an Gläubigen. Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen erwarte man einen noch größeren Zuspruch als sonst, sagte Abu Riad Sayyid vom Islamischen Kulturcenter Halle. Für das Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) am kommenden Freitag (21.04.) rechnet die Gemeinde in Halle mit 2000 bis 4000 Menschen. Die Leute kämen aus dem gesamten Süden Sachsen-Anhalts nach Halle. Die Gebete fänden daher auch nicht in der Gemeinde selbst, sondern im Stadion Halle-Neustadt statt.

In Magdeburg erwartet die Gemeinde 1500 bis 2000 Menschen. Wegen der Witterung werde auf öffentliche Gebete im Freien verzichtet, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Moawia al-Hamid. Stattdessen würden in den eigenen Gemeinderäumen mehrere Gebete hintereinander angeboten. Am folgenden Samstag gebe es zudem ein öffentliches Fest im Magdeburger Nordpark, für das die Stadt eine Ausnahmegenehmigung erteilt habe - mit Hüpfburgen und Süßigkeiten für die Kinder. Aus dieser Tradition heraus wird das Ende des Ramadan auch als „Zuckerfest“ bezeichnet.

Auch in anderen Städten Sachsen-Anhalts wird das Ende des Ramadan begangen. 14 Gemeinden zählen inzwischen zum Dachverband der islamischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt, unter anderem in Stendal, Dessau-Roßlau, Merseburg und Schönebeck.

Auch Krankenhäuser und Gefängnisse haben sich seit Jahren auf die Bedürfnisse von Muslimen eingestellt. So werde beispielsweise Häftlingen in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit gegeben, sich am Fasten während des Ramadan zu beteiligen und erst später nach Einbruch der Dunkelheit zu essen, hieß es aus dem Justizministerium.

In Sachsen-Anhalt leben nach Schätzungen rund 25 000 Menschen mit muslimischem Hintergrund, das entspricht knapp über einem Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt.