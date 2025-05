Energie vor Finale: Wollitz will Team „wieder online“ sehen

Noch drei Spiele will Trainer Claus-Dieter Wollitz in dieser Saison bestreitet.

Cottbus - Energie Cottbus will dem Durchmarsch durch die dritte Fußball-Liga einen Schritt näher kommen. Mit einem Heimsieg im abschließenden Saisonspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr/Magentasport) können die Lausitzer den dritten Tabellenplatz verteidigen und sich die Chance auf den Zweitliga-Aufstieg in der Relegation erhalten.

Angesichts der guten Ausgangsposition erwartet Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz nicht nur „eine Top-Top-Leistung“ von seiner Mannschaft, sondern auch die nötige Mentalität. Für dieses Spiel benötige es seiner Ansicht nach keine zusätzliche Motivation.

„Auftrag“ für Ingolstadts Stürmer Heike

Neben einem konzentrierten Auftreten auf dem Platz erhofft sich Wollitz die Unterstützung von den Rängen. „Ich wünsche mir eine Euphorie wie im Vorfeld der Partien gegen Waldhof Mannheim und Hansa Rostock“, sagte der 59-Jährige. Beim 3:1-Sieg in Rostock seien „alle online“ gewesen, so Wollitz über sein Team. „Ich hätte nichts dagegen, wenn es so läuft wie in Rostock.“

Zugleich warnte Wollitz vor den Ingolstädtern, die zwar seit sieben Spielen sieglos sind und zuletzt vier Niederlagen in Serie kassierten, in der Hinrunde aber mit um die Aufstiegsplätze gekämpft hatten. „Die haben Top-Stürmer in ihren Reihen“, warnte Wollitz. Einer davon ist Tim Heike, der Cottbus nach dem Aufstieg vor einem Jahr verlassen hatte. „Heike weiß, dass er sich zurückhalten soll“, sagte Wollitz lachend mit einem Augenzwinkern.

Zwei-Mann-Sturm wieder Option

Für die Partie hofft der Cottbus-Coach, dass Lucas Copado, Timmy Thiele und Niko Brettschneider einsatzfähig sind. Das Trio konnte am Donnerstag erstmals leicht trainieren. Thiele könnte - wie zuletzt in Rostock - gemeinsam mit Erik Engelhardt einen Zwei-Mann-Sturm bilden. „Das ist mit das Beste, was die Liga zu bieten hat“, sagte Wollitz über das Duo.

Sollte sich die Mannschaft den „Traum erfüllen“ und die Relegation erreichen, würde sie am 23. Mai daheim gegen den Drittletzten der 2. Liga antreten. Das Rückspiel fände am 27. Mai statt (jeweils 20.30 Uhr/Sky und Sat.1).