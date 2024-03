Hoyerswerda - Der Energieanlagenbauer Yados in Hoyerswerda erweitert seine Kapazitäten. Yados und der Liechtensteiner Mutterkonzern Hoval wollen rund 20 Millionen Euro in das Projekt investieren, wie das Unternehmen beim symbolischen Spatenstich am Donnerstag mitteilte. Auch der Freistaat Sachsen sei an der Investition beteiligt. Mit der Expansion will sich Yados unter anderem für den Marktzuwachs bei Wärmepumpen und Fernwärmekomponenten wappnen.

Mit zwei neuen Werkshallen soll die Produktionsfläche bis zum Ende des Jahres verdoppelt werden. Der Startschuss für den Betrieb sei für Anfang nächsten Jahres geplant. Demnach soll der Ausbau der Produktionsfläche auf rund 24.000 Quadratmeter die Mitarbeiterzahl von derzeit 320 auf mehr als 600 erhöhen. Die ersten Bagger seien bereits Anfang der Woche angerollt.

Beim Spatenstich betonte der Landrat des Landkreises Bautzen, Udo Witschas (CDU): „Die zukunftsorientierte Unternehmensexpansion der Yados GmbH wird nicht nur zu zahlreichen neuen und sicheren Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in Hoyerswerda, sondern zur Standort-Attraktivität der gesamten Lausitz beitragen.“

Zudem sollen mit dem Ziel einer sogenannten „Green Factory“ auf den neuen Hallendächern künftig rund 1500 Solarmodule rund 500.000 Kilowatt Strom pro Jahr generieren. Yados produziert seit September 2009 in Hoyerswerda Fernwärmestationen und Blockheizkraftwerke.