Energiekonferenz: Versorgungssicherheit im Blick

Cottbus - Unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine diskutieren Energiebranche und Politik in Cottbus auf einer Konferenz zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier auch über die Versorgungssicherheit für Deutschland. Kurzfristig müssten verschiedene Szenarien durchdacht werden, sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, am Dienstag bei dem Treffen. „Was ist, wenn wir in Liefersituationen reinkommen, die uns eben nochmal deutlich machen, wie sehr wir abhängig sind von russischem Gas und Steinkohlelieferungen?“

Die aktuelle Situation zeige, dass Deutschland unabhängiger und resilienter werden müsse bei der Energieversorgung. Allerdings werde Deutschland immer Energieimportland bleiben, schränkte sie ein. Deshalb müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien schnell vorankommen „in einem Tempo und Maße, wie wir es noch nie gesehen haben“, so Andreae. In diesem Zusammenhang stelle sich auch die Frage nach dem Kohleausstieg. „Für die Energiebranche steht der Kohleausstieg nicht in Frage“, betonte sie. Voraussetzung sei aber eine Gewährleistung der Versorgungssicherheit.

Die Konferenz in Cottbus soll die Infrastrukturentwicklung der ostdeutschen Kohlereviere vernetzen. Energie- und Wasserwirtschaft trifft dabei Spitzenpolitik aus Bund und Ländern. Am Dienstagabend wurden die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg, Reiner Haseloff, Michael Kretschmer (beide CDU) und Dietmar Woidke (SPD) zur Konferenz erwartet.

„Wir sehen jetzt auch, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien eine Frage von nationaler Sicherheit ist“, sagte Michael Kellner, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Die größte Herausforderung sei der nächste Winter. „Dafür müssen wir alle Maßnahmen ergreifen, um da auch die Energieversorgung in Deutschland abzusichern.“