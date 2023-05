Ein Heizkörper hängt in einer Wohnung an einer Wand.

Erfurt - Drei Kommunen im Kyffhäuserkreis wollen mit Hilfe eines gemeinsamen Energiemanagers den Energieverbrauch ihrer Gebäude und damit auch den CO2-Ausstoß senken. Eine entsprechende Kooperation unterzeichneten die Bürgermeister von Bad Frankenhausen, Roßleben-Wiehe und die Bürgermeisterin der Stadt An der Schmücke, wie die Landesenergieagentur Thega am Montag mitteilte. Ein solcher interkommunaler Energiemanager sei bislang einmalig im Freistaat. „Über mehr Energieeffizienz in Anlagen und Gebäuden lassen sich große Einsparpotenziale heben. Das schont gleichzeitig Klima und Gemeindehaushalt“, erklärte Thüringens Energieminister Bernhard Stengele (Grüne).

Der Energiemanager soll unter anderem die Gebäudetechnik in den kommunalen Immobilien kontrollieren, deren Verbrauchsdaten erfassen und Verbesserungsmaßnahmen umsetzen. „Dies kann zum Beispiel das richtige Einstellen der Heizungsanlage oder das Tauschen von defekten Thermostaten sein“, hieß es in einer Mitteilung. Den Angaben zufolge wird die Energiemanager-Stelle vom Land über das Förderprogramm Klima-Invest und vom Bund für drei Jahre mit 95 Prozent der Personalkosten gefördert.