Engagementfonds startet in das zehnte Förderjahr

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt will auch dieses Jahr freiwilliges Engagement finanziell unterstützen. Engagierte sollen bis zu 2500 Euro für ihre Vorhaben erhalten, wie das Sozialministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Hierfür stehe ihnen ein sogenannter Engagementfonds zur Verfügung. Interessierte können sich ab sofort bei der der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt (LAGFA) bewerben.

„Überall in Sachsen-Anhalt finden sich Orte, an denen Zusammenhalt und Nachbarschaft gelebt wird“, sagte Staatssekretärin Susi Möbbeck (SPD). Dieses Engagement verdiene Anerkennung und Förderung. Der Engagementfonds biete hierfür eine niedrigschwellige Finanzierungsmöglichkeit. „Gerade die gesellschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre konnten nur durch das vielfältige Engagement vieler Menschen so gut gemeistert werden.“

Demnach konnten seit 2015 aus dem Fonds mehr als 600 Projekte für ein besseres nachbarschaftliches, interkulturelles und generationsübergreifendes Miteinander unterstützt werden.