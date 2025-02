Nach der Dubai-Schokolade folgt ein neuer Food-Trend: Die Engelshaar-Schokolade kommt nach Deutschland. Was das genau ist und wie viel sie kostet, erfahren Sie hier.

Belgien.- Kaum ein Food-Trend wurde 2024 so gehyped wie die Dubai-Schokolade. Für die Süßigkeit aus Pistazien- und Kadayif-Füllung standen Schokoliebhaber in langen Schlangen vor Geschäften an. Der Trend wurde vor allem durch Influencer verbreitet. Kurz darauf brachten viele Hersteller ebenfalls Dubai-Schokolade auf den Markt und verlangten dafür enorme Preise.

Lesen Sie auch: Dubai-Schokolade schlägt Wellen

Nun gibt es einen neuen Trend, denn die belgische Firma Tucho bringt das Produkt "Angel Hair Chocolate" (Engelshaar-Schokolade) auf den Markt.

Diese besteht aus Pistaziencreme und türkischer Zuckerwatte als Füllung. Dazu hat sie den Geschmack von Granatapfel, Vanille und Himbeere.

Lesen Sie auch: Halloren setzt auf Trend: Wann die Schokofirma aus Halle die erste Dubai-Praline verkauft

Die Food-Influencerin Olivia Jossa ist beispielsweise ein großer Fan der Engelshaar-Schokolade. Sie veröffentlichte auf Tik Tok ein Video, wo sie genüsslich in die pinke Schokolade beißt.

Lesen Sie auch: Dubai-Schokolade: Was steckt hinter dem Hype?

Genau wie die Dubai-Schokolade, ist die Engelshaar-Schokolade sehr teuer, denn eine 185-Gramm-Tafel kostet stattliche 19 Euro in Belgien. Wenn man in Deutschland diese Schokolade aus Belgien bestellen möchte, werden sogar fast 30 Euro fällig, denn die Versandkosten kommen noch dazu.