Nachdem eine Diesellok bei Birkenwerder entgleist war, musste die Bahnstrecke zwischen Berlin und Oranienburg gesperrt werden. Am Mittwochmorgen sollen die Züge wieder fahren.

Eine Rangierlok ist in Birkenwerder entgleist.

Birkenwerder/Rostock - Nach der Entgleisung einer Diesellok bei Birkenwerder sollen die Züge im Regional- und Fernverkehr am Mittwochmorgen wieder normal fahren. Das Ende der Streckensperrung zwischen Berlin und Oranienburg sei weiter für den Betriebsbeginn am Mittwochmorgen geplant, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag mit.

Zuerst war die Sperrung bis zum Montag geplant gewesen, am Freitag erklärte die Bahn, dass es länger dauern werde. Im Fernverkehr ist der IC Berlin-Rostock betroffen, für Fahrgäste der Linien RE5, RB20 und RB32 gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Nachdem die Lok am Mittwoch entgleist war, mussten unter anderem Kabel, Schaltkästen und technische Anlagen erneuert und die Software neu installiert werden.