Oranienburg - Nach der Evakuierung von rund 4300 Menschen hat die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Oranienburg begonnen. Das teilte die Stadtverwaltung gegen 11.00 Uhr am Mittwoch mit. Kurz davor habe der Einsatzleiter mitgeteilt, dass der Sperrkreis „frei von Personen“ sei. Ab 8.00 Uhr war ein Sperrkreis mit einem Radius von einem Kilometer um den Fundort gezogen worden. Die Menschen in diesem Umkreis mussten ihre Wohnungen verlassen und einige wurden zu Anlaufstellen der Stadtverwaltung gebracht.

Der Blindgänger war in der vergangenen Woche auf einem Privatgrundstück in etwa fünf Metern Tiefe entdeckt worden. Die US-amerikanische 500-Kilogramm-Bombe verfügt demnach über einen chemischen Langzeitzünder. Sie war am Dienstag freigelegt worden. Die Stadt rechnet den Angaben zufolge damit, dass die Entschärfung am frühen Nachmittag abgeschlossen sein wird.