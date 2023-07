Erfurt - Thüringens Regierung will Anfang September über den Termin der Landtagswahl im kommenden Jahr entscheiden. Das kündigte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt an. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat für die Landtagswahl den 1. September 2024 vorgeschlagen - den nach seinen Angaben ersten möglichen Termin entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Die rot-rot-grüne Landesregierung wolle die Entscheidung am 5. September fällen, voraussichtlich zusammen mit dem Termin für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr in Thüringen, sagte Hoff.