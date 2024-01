Hannover - Trockenes Wetter sorgt für eine Entspannung in den Hochwassergebieten in Niedersachsen und Bremen. Allerdings melden zahlreiche Flusspegel noch immer die höchste Meldestufe drei, wie etwa der Pegel der Hunte bei Huntlosen im Landkreis Oldenburg. „Hier fällt der Wasserstand nur langsam und wird voraussichtlich erst gegen Ende der Woche alle Meldestufen unterschritten haben“, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in ihrem Lagebericht am Montag mitteilte. Ähnlich sei die Situation auch am Unterlauf der Hase bei Meppen im Emsland. „Zum Ende der Woche sollten hier die Pegel unter den Meldestufen sein.“

Auch an den Flüssen Aller, Leine und Oker dürfen Anwohnerinnen und Anwohner vorsichtig aufatmen. „An fast allen Pegeln des Einzugsgebiets sinken die Wasserstände, sodass es insgesamt zu einer Entspannung der Hochwasserlage kommt“, heißt es in dem Lagebericht. Die hohen Wasserstände sollten aber noch einige Tage andauern.

An der Weser wurden der Behörde zufolge die Scheitelwasserstände inzwischen ebenfalls erreicht. Am Oberlauf sinken demnach Pegelstände bereits deutlich. An der Mittelweser sind die Wasserstände dagegen noch auf einem deutlich erhöhten Niveau.

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in Niedersachsen und Bremen voraussichtlich bis zum Wochenende trocken bleiben.