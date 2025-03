Wegen einer Bombendrohung in Halle wird die Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule evakuiert. Spürhunde durchsuchen das Gebäude. Dann gibt es Entwarnung.

Entwarnung nach Bombendrohung an Grundschule in Halle

An einer Hallenser Grundschule hat es eine Bombendrohung gegeben. (Symbolbild)

Halle (Saale) - An einer Grundschule in Halle hat es eine Bombendrohung gegeben - mittlerweile folgte die Entwarnung. Die Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule wurde heute Morgen evakuiert und Sprengstoffspürhunde kamen zum Einsatz, wie die Polizei mitteilte. „Im Ergebnis der Überprüfung kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen von keiner Ernsthaftigkeit der angedrohten Straftat ausgegangen werden“, hieß es. Die Kinder wurden im benachbarten Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium untergebracht, Eltern waren gebeten worden, sie abzuholen.

Eine weitere Bombendrohung gab es laut Polizei in der Landesrettungsschule in Halle. Auch dort ging die Drohung per E-Mail ein.