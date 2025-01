Ungefährlich oder nicht? Spezialkräfte haben die Frage in Halberstadt beantwortet. In einem verdächtigen Aktenkoffer in einer Bankfiliale fanden sie Papiere.

Halberstadt - Ein verdächtiger Aktenkoffer in einer Bankfiliale hat in der Halberstädter Innenstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt - am Ende stand eine Entwarnung. Sprengstoffexperten hätten den Gegenstand als ungefährlich identifiziert, sagte eine Sprecherin der Stadt. In dem Koffer hätten sich Papiere befunden. Die Polizei hatte den Bereich um den Breiten Weg weiträumig abgesperrt. Die Wohnungen von drei Hauseingängen wurden evakuiert, laut der Stadt sind dort zusammen 16 Personen gemeldet. Am Vormittag war in der Bankfiliale im Breiten Weg der verdächtige Aktenkoffer festgestellt worden.