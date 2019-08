Wegen einer entwischten Kobra mussten die Bewohner von vier Häusern in Herne kurzfristig ausziehen. Foto: Daniel Knopp/News-Report-Nrw Daniel Knopp/News-Report-Nrw

In Herne in Nordrhein-Westfalen ist eine giftige Schlange ausgebüxt und wird noch immer gesucht. Mehl und doppelseitiges Klebeband sollten dabei helfen.

Herne (dpa) - Die aus einer Privatwohnung in Herne entwischte Giftschlange bleibt vorerst verschwunden. Bei einer Suche in den Treppenhäusern von vier zusammenhängenden Mehrfamilienhäusern fanden drei Reptilienexperten am Montagmittag keine Spur der Schlange.

Die hochgiftige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von 1,40 bis 1,60 Metern war am Sonntag aus der Wohnung eines Bewohners entflohen und von einer Nachbarin im Hausflur entdeckt worden. Der Mann hält in seiner Wohnung rund 20 Giftschlangen.

Die Experten hatten im Flur Klebestreifen auf dem Boden angebracht, an denen die Schlange hängen bleiben sollte. Dabei hatten sie gehofft, dass die Schlange Spuren in ausgestreutem Mehl hinterlässt.