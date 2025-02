Pirna - In der Sächsischen Schweiz hat am Vormittag die Erde gebebt. Das Netzwerk Seismologie in Mitteldeutschland gab die Stärke mit 2,6 an. Schäden waren der Polizei auf Nachfrage nicht bekannt. Eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bestätigte ein Beben südlich von Dresden. Nähere Details würden untersucht, sagte sie. Es sei aber nicht das erste Mal, dass es in der Region zu einem Erdbeben komme.