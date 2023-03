Potsdam - Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei einem Wettbewerb hat der Präparator des Potsdamer Naturkundemuseums, Christian Blumenstein, seine Exponate vorgestellt. Wichtig sei es, die Tiere in natürlichen Haltungen darzustellen, sagte Blumenstein am Mittwoch in Potsdam. Bei der Europameisterschaft im österreichischen Salzburg belegte er Mitte Februar den zweiten Platz. Blumenstein nahm dabei mit fünf Ausstellungsstücken teil. Zu den Tieren, mit denen er teilnahm, gehören zwei Spitzmäuse in einem kleinen Stück Hochmoor, Afrikanische Zwergschläfer, die auf Beute lauern und Sumpfschildkröten, die auf einem Holzweg unterwegs sind.

Die Tiere wurden nach ihrem natürlichen Tod durch eine am Potsdamer Naturkundemuseum entwickelte Technik verewigt, wodurch Muskeln und Skelett erhalten bleiben. Die Gemeinschaftsarbeit „Spitzmäuse im Hochmoor“, die er zusammen mit einem Thüringer Kollegen anfertigte, wurde als zweitbestes Objekt in der Kategorie „Collective Artist“ gekürt. An den Europameisterschaften nahmen mehr als 100 Präparatoren aus 35 Ländern teil. Am 29. und 30. April 2023 sollen alle von Christian Blumenstein gestalteten Exponate dieser und vergangener Meisterschaften im Naturkundemuseum Potsdam ausgestellt werden.