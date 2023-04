Shan Xiaona in Aktion.

Berlin - Nina Mittelham und Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside stehen beim WTT Champions-Turnier in Xinxiang (China) im Achtelfinale. Die 40-jährige Xiaona Shan gewann ihr Auftakt-Einzel am Ostermontag gegen die Inderin Manika Bartra souverän mit 3:0 (11:4, 11:9,11:1). Am Dienstag oder Mittwoch trifft die Weltranglisten-24. auf die Chinesin Chen Xingtong oder Miyuu Kihara aus Japan.

Gegnerin der Weltranglisten-15. Mittelham, die bereits am Sonntag die Runde der besten 16 Spielerinnen erreicht hatte, ist die Japanerin Nina Hayata. Das Turnier ist in den Damen- und Herren-Einzelwettbewerben mit 800.0000 US-Dollar Gesamtpreisgeld dotiert.