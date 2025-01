Erfurt - Gourmetfreunde werden in Thüringen laut Restaurantführer „Gault&Millau“ vor allem in Erfurt fündig. Gleich fünf von elf ausgezeichneten Restaurants in der Ausgabe 2025 liegen in der Landeshauptstadt. Maß aller Dinge im Freistaat bleibt demnach das „Clara - Restaurant im Kaisersaal“ mit drei von fünf möglichen Kochhauben in Rot. Das Sternerestaurant gehört seit Jahrzehnten zu den besten Adressen für Feinschmecker in Thüringen.

Insgesamt ist Thüringen in dem Führer eher weniger vertreten. Neue Restaurants wurden in der diesjährigen Ausgabe nicht aufgenommen. Zwei rote Kochhauben erhielten das „Bjoernsox“ in Dermbach und das „Masters“ in Blankenhain. Beide Restaurants haben auch einen Michelin-Stern.

Dahinter folgen mit je zwei schwarzen Hauben die Restaurants „Bachstelze“ und „Estima by Catalana“ in Erfurt. Rote Hauben sind in der Wertung einen Tick besser als schwarze. Sechs weitere Häuser in Erfurt, Eisenach, Weimar, Nordhausen und Dieterode erhielten je eine Haube in Rot oder Schwarz.

Thüringens neues Sternerestaurant „The First“, das wie das „Masters“ im Spa & Golf Resort Weimarer Land in Blankenhain angesiedelt ist, erhielt keine der begehrten Hauben. Das Restaurant hatte vergangenes Jahr seinen ersten Michelin-Stern bekommen.