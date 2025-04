Erfurt - Nach Ansicht des Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr hat Papst Franziskus eine neue Perspektive in die Weltkirche eingebracht. „Mit Papst Franziskus verliert die katholische Kirche einen großen Papst, der einen historischen Einschnitt markiert. Zum ersten Mal wurde ein Papst gewählt, der nicht aus Europa stammt“, teilte Neymeyr in einem Nachruf mit. Franziskus habe die „die Perspektive und die Glaubenserfahrung der großen lebendigen Kirche Südamerikas in die Weltkirche eingebracht“. Bereits als Bischof von Buenos Aires habe er eine große Nähe zu den Menschen gepflegt. „Dies hat er als Papst weitergeführt und uns viele wichtige Impulse hinterlassen in einer Sprache, die jeder versteht.“

Papst Franziskus starb an Ostermontag im Alter von 88 Jahren. Der Argentinier stand seit 2013 an der Spitze der katholischen Kirche.